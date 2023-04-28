* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 апреля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» («Kongres Deputowanych Ludowych») нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Генпрокуратура России

Отмечается, что соответствующее решение было принято Генпрокуратурой России по итогам изучения поступивших материалов. В результате было установлено, что данная организация создана в Польше в 2022 году, а её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

«Её целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители «Съезда народных депутатов» — экс-депутаты Госдумы Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Геннадий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Марк Фейгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) — сейчас проживают за пределами России и включены в Единый реестр иностранных агентов, они отрицают территориальную целостность Российской Федерации и выступают с сепаратистскими лозунгами.

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, в Госдуму внесён пакет законопроектов о запрете участия в деятельности иностранных неправительственных организаций, которые не входят в соответствующий реестр. По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, не может преследовать никаких благих целей. Физические и юридические лица смогут участвовать в деятельности иностранной или международной некоммерческой НПО на территории РФ только со дня ее внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв стал фигурантом уголовного дела в 2015 году по подозрению в соучастии в хищении и растрате средств фонда «Сколково» в размере 22 млн рублей. Он скрылся за границей, откуда стал транслировать лживые сведения о Вооружённых силах РФ, а также призывать через ряд иностранных СМИ к свержению власти в России, открыто заявляя о намерении физически уничтожить президента РФ.

Ранее в список иноагентов были включены историк Андрей Зубов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), журналист Андрей Лошак (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), а также школа свободной общественной мысли «Возрождение» (НКО, признанное в России иностранным агентом). В список иноагентов была включена и певица Земфира (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).

Генпрокуратура также признала нежелательной на территории России деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (организация, признанная в РФ нежелательной).