* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 января, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России проводят обыски у участников «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ) в четырёх регионах, сообщил 18 января «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

РИА Новости/Алексей Витвицкий Илья Пономарёв

По его словам, обыски проходят в рамках уголовного дела, возбуждённого против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва (физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесён в перечень террористов и экстремистов) по статье 284.1 УК РФ.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов», созданной в Польше в 2022 году, нежелательной на территории России.

Одного из её руководителей, бывшего адвоката Марка Фейгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в октябре объявили в розыск в России. Его фамилия значится в базе данных МВД.

Пономарёв покинул Россию в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Поначалу он отправился в США, затем — на Украину, где получил разрешение на временное проживание и последующее гражданство. В России против него также возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах России.

Он был единственным из депутатов Госдумы, кто проголосовал против возвращения Крыма в состав России по собственным убеждениям. Он активно участвует в политической жизни Украины, выступает в украинских СМИ в качестве эксперта по вопросам, связанным с Россией и российской властью.