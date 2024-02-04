* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов

Москва, 4 февраля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. ФСБ возбудила против экс-депутата Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) уголовное дело о госизмене.

Sergei Chuzavkov / AP/TASS Экс-депутат Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Пономарёва возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.2, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 Уголовного кодекса, сказано в сообщении ФСБ.

Указанные статьи УК РФ касаются государственной измены в форме перехода на сторону противника, участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, публичных призывов с использованием сети «Интернет» к осуществлению террористической деятельности, публичных призывов с использованием сети «Интернет» к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники Следственного комитета провели обыски у участников «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ) в четырёх регионах. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого против Пономарёва.

В апреле 2023 года Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов», созданной в Польше в 2022 году, нежелательной на территории России. Также против Пономарёва было возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах России.

Пономарёв покинул Россию в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Он отправился в США, затем на Украину, где получил разрешение на временное проживание, а затем гражданство. Он регулярно выступает в украинских и западных СМИ с острыми антироссийскими заявлениями.