Москва, 5 июля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал в своём Telegram-канале слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что он надеется на вступление Украины в альянс к 2034 году.

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«Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека», — написал Медведев.

Он добавил, что к этому времени ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах.

«Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», — выразил уверенность зампред Совбеза РФ.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на чиновника Госдепа США написала, что Украину не станут приглашать в НАТО из-за разгула коррупции в стране. Предполагается, что «пожелания» альянса в этом вопросе будут отражены в коммюнике НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. По мнению американского чиновника, Украину будут настраивать на «дополнительные шаги» в борьбе с коррупцией, прежде чем переговоры о вступлении в альянс будут обсуждаться.

По данным NYT, НАТО хочет успокоить главу киевского режима Владимира Зеленского перед саммитом в Вашингтоне. Для этого в альянсе хотят предложить Киеву возвести «мост» в НАТО, что должно позволить блоку провести саммит в Вашингтоне спокойнее, чем год назад в Вильнюсе.

На тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на грядущем саммите блока. Министр уточнил, что ранее лично предупредил главу киевского режима об этом.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кэмерон в беседе с российскими пранкерами прозрачно намекнул Украине на то, что её не возьмут в НАТО. По её мнению, глава британского МИД не мог не понимать, с кем он на самом деле разговаривает.

Обсуждение возможности вступления Украины в НАТО активизировалось после начала спецоперации в феврале 2022 года. В сентябре этого же года глава киевского режима подписал заявку о принятии страны в НАТО в ускоренном порядке, а в ноябре 2023 года Киев и альянс подписали программу сотрудничества на 2024 год.