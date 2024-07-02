Вашингтон, 3 июля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Украину не станут пока приглашать в НАТО из-за разгула коррупции в стране. Об этом написала газета Telegraph со ссылкой на чиновника Госдепа США.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Украине скажут, что она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», — цитирует издание источник.

Предполагается, что «пожелания» альянса в этом вопросе будут отражены в коммюнике НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. По мнению американского чиновника, Украину будут настраивать на «дополнительные шаги» в борьбе с коррупцией, прежде чем переговоры о вступлении в альянс будут обсуждаться.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий покинул свой пост после коррупционного скандала.

В украинских СМИ писали, что Вербицкий живёт в доме коттеджного посёлка, который по цене в шесть раз ниже рыночной стоимости. Также журналисты выяснили, что в 2024 году его девушка купила имение в Киевской области и автомобиль Porsche Macan T 2023 года выпуска. Общая стоимость имущества составила не менее 52 млн гривен (порядка 110 млн рублей).

Более 50 депутатов Верховной рады обвинили в уголовных преступлениях.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Украины не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка им очень удобно пополнять карманы западной помощью.