Вашингтон, 27 июня, 2024, 09:32 — ИА Регнум. В НАТО считают, что обещание создать для Киева «мост» в альянс успокоит главу киевского режима Владимира Зеленского, что позволит грядущему саммиту блока в Вашингтоне пройти более спокойно, чем в прошлом году. Об этом 26 июня написала американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По информации газеты, Белый дом и руководство альянса таким образом намерены дать киевскому режиму на саммите «что-то существенное», сохранив при этом позицию о том, что для вхождения в НАТО Украине необходимо время.

Отмечается, что обещание согласовать на предстоящем в июле саммите в Вашингтоне «мост к членству Украины в НАТО», как планируется, должно удовлетворить Зеленского, что позволит мероприятию пройти более спокойно, чем в 2023 году в Вильнюсе, где глава киевского режима открыто заявлял о недовольстве тем, что Украине не указали чётких сроков по вступлению в альянс.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Украину не будут приглашать в НАТО на саммите блока в Вашингтоне, который состоится в июле. Он добавил, что ранее лично предупредил Зеленского, что киевскому режиму пока не стоит ждать приглашения в альянс.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами мог понимать, с кем говорит, и потому в беседе прозрачно намекнул Украине на то, что её не возьмут в НАТО. Дипломат усомнилась в том, что второй из беседующих с пранкерами британских министров не понимал, с кем ведёт диалог.

Разговоры о вступлении Украины в альянс активизировались после начала СВО в феврале 2022 года. В сентябре этого же года Зеленский подписал заявку о принятии страны в НАТО в ускоренном порядке, а в ноябре 2023 года Украина и альянс подписали программу сотрудничества на 2024 год.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила 12 июня, что Украина всё ещё не соответствует принципиальным требованиям и критериям блока. В начале июня президент США Джо Байден отмечал, что Киев могут не принять в НАТО и после окончания конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для возобновления Москвой переговоры по разрешению украинского конфликта. Российский лидер уточнил, что таковыми условиями являются вывод ВСУ из новых регионов России и отказ Киева от планов вхождения в НАТО. Ещё одним условием является отмена санкций Запада против России, добавил глава государства.