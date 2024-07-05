Москва, 5 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Венгрия будет бороться за мир, находясь на посту председателя Совета ЕС, заявил 5 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Алексей Майшев/РИА Новости

По его словам, особенностью этой встречи стало то, что она проводится во время военных действий на Украине, тогда как Европе очень нужен мир.

«Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир», — сказал Орбан.

Также он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию военного конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению конфликта, добавил он.

Владимир Путин, в свою очередь, по итогам переговоров отметил, что Орбан излагал в основном западную точку зрения, в том числе по урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее, Россия, по его словам, воспринимает визит венгерского премьера как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс.

Также российский лидер подчеркнул, что РФ остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.

Как передавало ИА Регнум, переговоры Путина и Орбана происходили на фоне критики со стороны Евросоюза. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что венгерский премьер не получал мандат на визит в Москву и не представляет Евросоюз «ни в какой форме». А представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, своим нескоординированным с ЕК визитом Орбан подрывает единство Евросоюза.

Украинский МИД, в свою очередь, возмутился «несогласованным» визитом премьер-министра Венгрии. В украинском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что выступают против переговоров по Украине без её участия. Также дипведомстве подчеркнули, что единственным вариантом для переговоров является «формула мира» Владимира Зеленского.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев оценил реакцию ЕС на визит Орбана в Москву. По его словам, истерика в Европе по этому поводу подтверждает, что Евросоюзу и власти США нужна война, а не мир.