Москва, 5 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Западные спонсоры используют Украину в качестве тарана против России, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

РИА Новости /Гавриил Григоров

«Спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве «тарана», жертвы противостояния с Россией», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что Москва воспринимает визит Орбана в РФ как попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Путин отметил, что сегодня истинными хозяевами Украины являются западные элиты, а не народ этой страны.

Президент подчеркнул, кризис на Украине готовил и спровоцировал Запад, который теперь делает всё для того, чтобы он бесконечно затягивался и при этом ослаблял, взаимно ожесточал народы двух стран.

В июне прошлого года Путин заявил, что коллективный Запад использует Украину в своих попытках раскачать внутреннюю ситуацию в России.