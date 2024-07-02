Белгород, 2 июля, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Вечером 2 июля силами ПВО была пресечена очередная атака украинских боевиков по региону России. По информации Минобороны, около 22:30 мск ВСУ запустили в сторону Белгородской области БПЛА самолётного типа.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Российские военные уничтожили вражеский беспилотник в небе. О последствиях не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, киевские боевики 2 июля атаковали сёла Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Ранен местный житель.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 81 беспилотник, включая Bayraktar TB2.

2 июля в Министерстве обороны РФ заявили, что расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

В Минобороны информировали, что российские средства ПВО сбили за сутки МиГ-29 и Су-27 ВСУ. Всего ВС России поразили девять самолётов противника.