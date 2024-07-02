Москва, 2 июля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 81 беспилотник, включая Bayraktar TB2. Об этом 2 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе Bayraktar TB2 производства Турции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, по информации Минобороны, ВС РФ также за сутки поразили девять самолётов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля сообщалось, что расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

Киевский режим поставил задачу перед главкомом ВСУ Александром Сырским любой ценой удержать подконтрольные Украине районы Луганской Народной Республики. Об этом журналистам рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ пытаются забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, попыток украинцев высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время не было. Но боевики периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы.