Москва, 2 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили за сутки МиГ-29 и Су-27 Вооружённых сил Украины, всего ВС России поразили за прошедшие сутки девять самолётов ВСУ, сообщил 2 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«За сутки поражены девять самолетов Воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Так, в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому в Миргороде было уничтожено пять и повреждено два самолёта Су-27 Воздушных сил ВСУ. Еще два украинских самолёта МиГ-29 и Су-27 были сбиты средствами российского ПВО.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 2 июля сообщалось, что расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

Американский журнал Forbes отметил, что уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 на аэродроме в Миргороде означает для ВСУ критические потери. По оценке издания, в тот день «потрёпанные украинские ВВС» понесли одну из самых значительных утрат. Уничтоженные самолёты находились на открытом месте в опасной близости от линии фронта, на что сразу же поспешили указать офицерам ВСУ украинские блогеры.