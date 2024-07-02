Белгород, 2 июля, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Киевские боевики 2 июля атаковали сёла Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Ранения получил один местный житель. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Село Безымено подверглось атаки украинского беспилотника. Был ранен мужчина. Он обратился в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением запястья. Врачи оказывают пострадавшему помощь.

Село Мокрая Орловка подверглось артобстрелу ВСУ. Один из снарядов попал на территорию частного дома, выбиты окна, посечён забор, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 81 беспилотник, включая Bayraktar TB2.

В Харькове предприятие, которое производит дроны, и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил 2 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Военные ВСУ в течение ночи создавали минное поле на одном из участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО, и это поле затем было успешно обезврежено с помощью наводки российского дрона одним дымовым боеприпасом.