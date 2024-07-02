Москва, 2 июля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. Об этом 2 июля проинформировали в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«Расчётами ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что в результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

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Как передавало ИА Регнум, 17 июня военкоры сообщали о ракетном ударе ВС России по украинской авиабазе в Миргороде. Отмечалось, что Миргород служит для ВСУ аэродромом подскока. Военная авиация использует такие базы для кратковременной стоянки, пополнения боекомплекта, дозаправки и оперативного обслуживания.

27 июня в Минобороны доложили, что российские военные нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Украины, на которой планировали размещать самолёты западных стран.

Вместе с тем бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал в соцсетях, что результатом удара российских военных стали «определённые потери».

В свою очередь американский журнал Forbes отметил, что уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 на аэродроме в Миргороде означает для ВСУ критические потери. По оценке издания, в тот день «потрёпанные украинские ВВС» понесли одну из самых значительных утрат. Уничтоженные самолёты находились на открытом месте в опасной близости от линии фронта, на что сразу же поспешили указать офицерам ВСУ украинские блогеры.