Вашингтон, 2 июля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Решение Верховного суда США по делу экс-президента Дональда Трампа создаёт опасный прецедент и подрывает верховенство закона в стране. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 1 июля в своём телеобращении к американцам в связи с решением о частичном иммунитете Трампа от судебного преследования.

ИА Регнум Трамп, Байден, дебаты

«Сегодняшнее решение практически точно означает, что почти не существует ограничений того, что может делать президент. Это абсолютно новый принцип, и это создаёт опасный прецедент», — сказал Байден.

Байден призвал сограждан выступить против того, что при каждом использовании своих полномочий «президент теперь — король, возвышающийся над законом».

«Наша страна была основана на принципе, что в Америке нет королей», — заключил действующий президент.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет. Он обладает иммунитетом только за действия, которые совершены им в период президентства.

Экс-главе Белого дома грозит 136 лет лишения свободы. В истории США до этого бывших президентов ни разу не признавали виновными в уголовном преступлении.

Сам Трамп назвал себя политзаключённым, но отметил, что никогда не сдастся. Он добавил, что оспорит обвинительный приговор.

Дональд Трамп назвал решение верховного суда США о признании за ним частичного иммунитета «победой для демократии».