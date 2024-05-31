Вашингтон, 31 мая, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Политзаключённым провозгласил себя экс-президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта жюри присяжных по делу о фальсификации финансовой документации. Соответствующее заявление политик разместил 30 мая на сайте своей предвыборной кампании, сообщает Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

«Меня только что признали виновным в сфальсифицированном судебном процессе, который является политической охотой на ведьм: я не сделал ничего плохого!» — утверждается в публикации.

Также Трамп заявляет, что он «никогда не сдастся», а штаб предвыборной кампании предлагает желающим помочь политику-республиканцу одержать победу на президентских выборах, пожертвовав какую-либо денежную сумму.

При этом сайт предвыборной кампании автоматически стал перенаправлять пользователей на страницу сбора средств для проведения предвыборной кампании. Отмечается, что из-за наплыва посетителей через некоторое время сайт перестал загружаться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жюри присяжных вынесло обвинительный приговор Трампу по всем выдвинутым против него 34 пунктам обвинения по делу о подлоге деловой документации. Окончательный приговор по делу будет вынесен 11 июля. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных политику обвинений — 136 лет лишения свободы.

Трамп, ожидавший вердикта присяжных возле зала суда, в разговоре с журналистами назвал вынесенное решение «позором», а сам судебный процесс «сфальсифицированным», и пообещал оспорить вердикт.

В свою очередь, американский журналист Такер Карлсон назвал обвинительный вердикт Трампу концом «самой справедливой системы правосудия в мире». По мнению журналиста, Трамп победит на выборах, если только его не убьют раньше.