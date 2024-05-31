Нью-Йорк, США, 31 мая, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что оспорит обвинительный приговор суда, который ему вынесли. Он выступил 31 мая перед журналистами и сторонниками в Trump Tower («Башня Трампа») в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы собираемся подавать апелляцию на эту аферу», — сказал он.

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Трамп заявил, что судья не допустил к процессу свидетелей, не позволял высказаться. Политик назвал его тираном и обвинил в потакании Белому дому. Экс-президент отметил, что если так поступают с ним, то также могут поступить с кем угодно.

Бывший американский лидер назвал действующего президента США Джо Байдена худшим в истории страны руководителем, обвинил в некомпетентности и глупости. Трамп заявил, что Байден способен победить на выборах только через суды, а не на избирательных участках.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу. Его признали виновным в подлоге финансовой документации компании в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тыс. бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Суд ещё не вынес приговор, бывшему президенту грозит 136 лет лишения свободы.

До этого в истории США экс-президентов ни разу не признавали виновными в уголовном преступлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию с Трампом, заявил, что в этом случае явно видно попытку устранить соперников всеми средствами, в том числе незаконными. Он отметил, что подобное положение дел очевидно для всего мира.

Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск заявил, что вердикт в отношении Трампа нанёс урон вере в правовую систему США. Если к уголовной ответственности можно привлечь за такой пустяк, то все находятся в зоне риска, добавил он.