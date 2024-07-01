Вашингтон, 1 июля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Верховный суд США отказался признать за бывшим президентом Дональдом Трампом абсолютный иммунитет.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Согласно постановлению суда, бывший глава Белого дома обладает иммунитетом только за действия, которые совершены им в период президентства.

«Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос», — отмечается в постановлении верховного суда.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тысяч бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Суд пока не вынес приговор, ожидается, что его огласят 11 июля. Экс-главе Белого дома грозит 136 лет лишения свободы. В истории США до этого бывших президентов ни разу не признавали виновными в уголовном преступлении.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинительный вердикт Трампу. Представитель Кремля отметил, что в США, по его мнению, фактически идёт устранение политических соперников.

Дональд Трамп — младший считает политическим преследованием обвинительный вердикт присяжных против отца. Он заявил, что противники Трампа пойдут на всё, чтобы его остановить. По его словам, мысль о возвращении экс-президента страны пугает нынешнюю администрацию США.

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что вердикт в отношении экс-президента подорвал уверенность в правовой системе США. Он считает, что теперь все находятся в зоне риска, поскольку в стране начали привлекать к уголовной ответственности за такие пустяки.

Сам Трамп назвал себя политзаключённым, но отметил, что никогда не сдастся. Он добавил, что оспорит обвинительный приговор.

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявления бизнесменов с Уолл-стрит написало 1 июня, что американские миллиардеры решили поддержать Трампа на предстоящих выборах главы государства. После обвинительного приговора политику количество представителей американской элиты, вставших на сторону Трампа, выросло. По информации агентства, причиной стали деньги — в рамках предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование, тогда как действующий президент Джо Байден выступает за обратное.