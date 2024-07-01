Захарова отреагировала на слова Бербок о поддержке Украины
Захарова: слова Бербок о поддержке Киева говорят о плохом положении дел в ФРГ
Москва, 1 июля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о поддержке Киева говорят о плохом положении дел в ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Бербок подчеркнула, что для Берлина нет большего национального интереса, чем поддержка Киева.
«Тогда у Германии дела совсем плохи», — прокомментировала в Telegram-канале слова министра Захарова.
Как передавало ИА Регнум, 22 мая в ходе визита в Киев Бербок заявила, что президент России Владимир Путин «совершенно не готов» к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. По её утверждению, проведение Москвой ядерных учений якобы свидетельствует о её нежелании достичь мира.
В ответ на это Захарова в шутку побеспокоилась о состоянии Бербок. Дипломат также напомнила немецкому министру, что это ЕС, США, Британия и НАТО буквально в ежедневном режиме наращивают поставки вооружений в зону конфликта.
Российские официальные лица неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при признании новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в противном случае спецоперация будет продолжена.