Москва, 1 июля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о поддержке Киева говорят о плохом положении дел в ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Annette Riedl/Global Look Press Анналена Бербок

Ранее Бербок подчеркнула, что для Берлина нет большего национального интереса, чем поддержка Киева.

«Тогда у Германии дела совсем плохи», — прокомментировала в Telegram-канале слова министра Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая в ходе визита в Киев Бербок заявила, что президент России Владимир Путин «совершенно не готов» к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. По её утверждению, проведение Москвой ядерных учений якобы свидетельствует о её нежелании достичь мира.

В ответ на это Захарова в шутку побеспокоилась о состоянии Бербок. Дипломат также напомнила немецкому министру, что это ЕС, США, Британия и НАТО буквально в ежедневном режиме наращивают поставки вооружений в зону конфликта.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при признании новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в противном случае спецоперация будет продолжена.