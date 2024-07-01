Москва, 1 июля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Степовая Новосёловка в Харьковской области, сообщил 1 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населённый пункт Степовая Новосёловка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», — сказал он.

Также бойцы этого подразделения, добавил представитель российского военного ведомства, нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и четыре пикапа.

Кроме того, информировал Конашенков, группировка ВС России «Центр» освободила село Новопокровское в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны России рассказали о ходе освобождения Раздоловки в ДНР. Так, десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) разработали план скрытого подхода к населённому пункту, застав противника врасплох.

Об освобождении Раздоловки стало известно 28 июня. Конашенков в ходе регулярного брифинга подчеркнул, что украинские войска на данном направлении в боях с подразделениями группировки войск «Юг» потеряли до 4410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 американских гаубиц M777 и M198, и другую технику.

На следующий день Вооружённые силы России освободили населённый пункт Шумы в Донецкой Народной Республике, улучшив тактическое положение и отразив шесть контратак противника. В субботу в Минобороны сообщили, что подразделения группировок «Юг» и «Центр» освободили Спорное и Новоалександровку.