Москва, 30 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Об этом 30 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Спорное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные на этом направлении улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял за сутки до 450 военных, два танка, три бронемашины и четыре автомобиля.

Также Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новоалександровка в ДНР, улучшили тактическое положение и отразили за сутки пять контратак. ВСУ потеряли на этом направлении за сутки до 370 военных.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шумы в ДНР. Российские войска улучшили тактическое положение и отразили за сутки шесть контратак ВСУ.

28 июня Конашенков сообщил, что Вооружённые силы освободили Раздоловку в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Он уточнил, что российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике нескольких бригад ВСУ.

16 июня Конашенков проинформировал, что армия России освободила населённый пункт Загорное в Запорожской области, а 11 июня — село Артёмовка в ЛНР и населённый пункт Тимковка в Харьковской области.