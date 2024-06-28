Москва, 28 июня, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы освободили населённый пункт Раздоловка в ДНР. Об этом 28 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике нескольких бригад ВСУ.

Военный добавил, что украинские войска за неделю потеряли на этом направлении до 4410 бойцов, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, включая 11 американских гаубиц М777 и М198.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня Конашенков сообщил, что армия России освободила населённый пункт Загорное в Запорожской области. Он уточнил, что подразделения группировки российских войск «Восток» также заняли более выгодные рубежи.

В Минобороны 11 июня рассказали, что ВС России освободили от ВСУ село Артёмовка в ЛНР и населённый пункт Тимковка в Харьковской области. Отмечалось, что за сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 560 бойцов, пять автомобилей, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы.

Конашенков 10 июня рассказал, что российские военные освободили от украинской армии село Старомайорское в ДНР. ВС России также нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в районе Великой Новосёлки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР.