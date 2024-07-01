Москва, 1 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские военные освободили село Новопокровское в ДНР, сообщил 1 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что Новопокровское было освобождено в минувшие сутки в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр». Подразделения улучшили тактическое положение.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в ходе боёв у Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса в ДНР, а также отразили пять контратак украинских штурмовиков.

За сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки до 405 бойцов, американские БМП Bradley и бронеавтомобиль MaxxPro, а также семь автомобилей, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

Подразделения российской группировки войск «Запад» также освободили в Харьковской области село Степовая Новосёловка.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовики активно применяют мототранспорт в ходе боёв на угледарском направлении. Так, мотоциклы были использованы для штурмовых действий, подвоза боеприпасов и продовольствия при освобождении села Старомайорского, рассказали в Минобороны.