Москва, 29 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы освободили населённый пункт Шумы в ДНР. Об этом 29 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Шумы Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Генерал добавил, что российские войска улучшили тактическое положение, отразили шесть контратак и нанесли поражение формированиям 41-й бригады ВСУ и 109-й бригады украинской теробороны в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новосёловки Первой в ДНР.

Противник потерял за сутки на этом направлении до 360 военных, две бронемашины, автомобиль, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Конашенков сообщил, что Вооружённые силы освободили населённый пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Он уточнил, что российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике нескольких бригад ВСУ.

16 июня Конашенков проинформировал, что армия России освободила населённый пункт Загорное в Запорожской области, а 11 июня — село Артёмовка в ЛНР и населённый пункт Тимковка в Харьковской области.