Москва, 1 июля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Россия открыта для любого диалога для достижения поставленных целей, президент страны Владимир Путин неоднократно об этом говорил, заявил 1 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Zhao Dingzhe/Global Look Press

«Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, для любого диалога, с целью достичь той цели, которую мы перед собой ставили. Мы сохраняем и президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли Москва поддержать переговоры по Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что видит возможность переговоров с Россией только через посредников. В качестве примера успешных переговоров с участием посредников он назвал зерновую сделку, когда Украина напрямую не подписывала соглашений с Россией, а все переговоры проводились через Турцию и Организацию Объединённых Наций.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом в случае соблюдения ряда условий. Основными условиями являются вывод украинских войск с территорий новых российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение действия всех санкций в отношении России.

Президент подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий постоянно меняется не в пользу киевского режима, а потому со временем условия для начала мирных переговоров могут измениться. Путин подчеркнул, что Москва добивается полного урегулирования конфликта на Украине, а не его заморозки, которой желает Запад.

Зеленский позднее назвал предложение Путина «ультиматумом». По его утверждению, Вооружённые силы России якобы продолжат наступление, если Киев выполнит условия Москвы.