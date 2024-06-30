Киев, 30 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 30 июня о возможности переговоров с Россией через посредников в интервью Philadelphia Inquirer.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

«Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение», — заявил Зеленский.

Он назвал в качестве примера успешных переговоров с участием посредников зерновую сделку, когда Украина напрямую не подписывала соглашений с Россией. Киев и Москва договаривались с Турцией и ООН.

Подобную модель глава киевского режима допустил в качестве варианта в рамках урегулировании вопросов «территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства». Посредниками могут быть страна с любых континентов, чтобы Киев не упрекали в том, что его партнёр — только «коллективный Запад».

Как заявил Зеленский, посредники должны будут предложить решение кризиса, Киев рассмотрит их предложение, если оно его устроит, посредники должны будут разбирать его с представителям России. На сегодняшний день в Киеве видят только такую модель.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 14 июня заявил, что переговоры с Киевом о мирном урегулировании ситуации на Украине возможны.

Как только киевский режим выведет свои войска с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, российские военные незамедлительно прекратит огонь и Москва начнёт переговоры. ВСУ должны уйти со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины, подчеркнул президент.

Также Киев должен официально уведомить Москву об отказе вступать в НАТО. Ещё одним условием для начала переговоров по Украине Путин назвал снятие антироссийских западных санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 июня заявил, что документально фиксировать договорённость по урегулированию ситуации на Украине невозможно с Зеленским — это будет юридически нелегитимно. Путин никогда не отвергал переговоры с Киевом, при этом для письменной фиксации соглашений нужна легитимность со стороны Украины.

Замглавы фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал в интервью ИА Регнум реальным путём к миру на Украине инициативу президента по переговорам. Он отметил, что Путин сформулировал реальные, а не мнимые гарантии безопасности для украинской стороны.

Зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года — этот день Кремль объявил о приостановке участия России в договорённостях, поскольку ни одно из требований Москвы не выполнили, а украинская сторона, прикрываясь сделкой, использовала морские коридоры для подготовки терактов.