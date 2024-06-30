Вашингтон, 30 июня, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Спонсоры Демократической партии США начали обсуждать возможность исключения действующего главы Белого дома Джо Байдена из числа кандидатов на пост президента страны и его возможную замену на губернаторов штатов Мичиган и Калифорния Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома. Об этом 29 июня написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

VANNICELLI/GRILLOTTI/Global Look Press Джо Байден

Отмечается, что спонсоры демократов глубоко обеспокоены после выступления 81-летнего Байдена на теледебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, из-за чего стали обсуждать «тайные процедуры», чтобы с помощью них вывести действующего главу государства из предвыборной гонки и заменить на другого кандидата до или во время национального съезда Демпартии в конце августа.

Автор публикации уточнил, что другие спонсоры демократов рассчитывают на то, что Байден «прозреет» и добровольно откажется от дальнейшего участия в предвыборной гонке. А наиболее оптимистичные из них продолжают ждать последних результатов опросов общественного мнения, чтобы оценить «масштабы последствий» прошедших дебатов.

Кроме того, спонсоры Демпартии рассматривают возможность поговорить с супругой президента США Джилл Байден, чтобы она убедила мужа выйти из предвыборной кампании.

«Они [также] обсуждали, кто из демократов лучше всего заменит Байдена. Гретхен Уитмер из Мичигана и Гэвина Ньюсома из Калифорнии называли в числе наиболее популярных кандидатов», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Байден и Трамп в первый раз в рамках текущей кампании по выборам президента США провели теледебаты. Многие из демократов сочли выступление действующего главы государства провальным.

Байден 29 июня на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Нью-Йорке заявил, что верит в то, что способен управлять страной. Он также назвал очень высокими ставки на предстоящих президентских выборах, назвав политического оппонента «подлинной угрозой» для США.

Позднее в этот же день портал Axios сообщил, что Байден откажется от переизбрания, если такое решение примет ближний круг его друзей и родственников. По мнению авторов публикации, работу президента США курирует «кухонный кабинет», в который в том числе входят жена президента, его сестра Валери Байден и ряд других лиц.

Байден вечером 29 июня оговорился и перепутал Италию и Францию, обвиняя своего предшественника в отказе почтить память павших в мировых войнах солдат. После этого глава Белого дома заявил, что его сын тоже является одним из павших солдат в Ираке, однако на самом деле Бо Байден умер от глиобластомы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня не стал комментировать теледебаты с участием Трампа и Байдена. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в избирательные процессы США и не собирается делать этого и сейчас.