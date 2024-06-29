Вашингтон, 29 июня, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден откажется участвовать в президентской гонке за переизбрание, только если такое решение примет «кухонный кабинет», состоящий из его родственников и близких друзей, заявил 29 июня новостной сайт Axios, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот кухонный кабинет, существующий десятилетиями, действует как большая семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только они влияют на большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена», — говорится в публикации.

Журналисты отнесли к ближнему кругу Байдена его жену Джил, младшую сестру Валери, а также группу друзей из советника Теда Кауфмана и ряда помощников в Белом доме. Издание отметило, что решение отказаться от участия в выборах будет иметь шокирующий эффект, при этом у родственников лидера страны осталась надежда на его победу, несмотря на то, как прошли его дебаты с основным соперником, экс-президентом Дональдом Трампом.

Авторы статьи предполагают, что в случае отказа Байдена на выборах, Демократической партии будет некого выставить взамен, кроме вице-президента Камалы Харрис. При этом ближний круг американского лидера считает, что у него больше шансов, чем у остальных, обойти Трампа при голосовании.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Times 29 июня сообщила, что больше остальных на Байдена влияет его жена. По мнению издания, она не согласится, чтобы её муж отказался участвовать в выборах.

Первые теледебаты Трампа и Байдена прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Оба они позволяли себе нападки на оппонента. Действующий президент назвал предшественника неудачником, а Трамп обвинил Байдена в том, что его политика приведёт к третьей мировой войне и втянут в неё США.

Многие сочли выступление Байдена провальным, так как он сбивался с мысли, путался в словах и выражениях. Телеканал ABC сообщил, что в офис Демократической партии поступает множество гневных писем и звонков с требованием не выставлять действующего президента на предстоящих выборах.