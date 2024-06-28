Москва, 28 июня, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Конкурентоспособность России зависит от практических достижений в науке и образовании, заявил 28 июня президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС по видео-конференц-связи.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«От уровня образования, от умения использовать достижения науки, практической деятельности зависят конечный общий результат и конкурентоспособность страны», — сказал он.

Путин также сообщил об идее объединить Министерство просвещения, отвечающее за образование в школах, и Министерство высшего и среднего образования, науки в общий блок, чтобы сделать образование «бесшовным». Он поручил соответствующим ведомствам подумать над этим вопросом и представить предложения.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Путин назвал науку и её новаторские подходы основой для решения многих масштабных задач, которые необходимо решить России. Для примера он привёл рост числа сложнейших медицинский операций до нескольких тысяч в год, что стало возможным благодаря достижениям учёных.

На следующий день российский лидер подчеркнул, что для страны важно не только создание выдающихся физико-математических школ, но и обеспечение высокого уровня подготовки школьников во всех населённых пунктах страны. Для этого нужно масштабное расширение возможностей для переподготовки педагогов, построение механизмов для привлечения талантливых выпускников вузов в школы, отметил Путин.