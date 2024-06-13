Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 19:53 — ИА Регнум. России нужны не только отдельные выдающиеся физико-математические школы, высокий уровень подготовки школьников должен быть везде. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Важна консолидация всех уровней образования. Мы много говорим, что нам нужны не только отдельные выдающиеся физматшколы. Необходимо повсеместно, в крупных городах и небольших населённых пунктах, добиться высокого уровня подготовки учеников: по математике, по физике и другим естественнонаучным дисциплинам», — отметил президент.

Он добавил, что нужно кратно расширить возможности для переподготовки уже работающих педагогов, а также качественно усилить подготовку будущих учителей и выстроить механизмы привлечения талантливых выпускников вузов к работе в школах.

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Кроме того, Путин попросил Совет по науке и образованию взять под особый контроль национальный проект «Молодёжь и дети».

Как передавало ИА Регнум, 10 июня Путин в приветствии к участникам международного форума министров образования «Формируя будущее» заявил, что российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся. Он также отметил, что Россия развивает педагогические, студенческие и ученические обмены.

Новый национальный проект «Молодёжь России» должен быть запущен до конца года, заявил Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Завтрашний день страны будет определяться устремлениями молодого поколения, его становлением, успехами и жизненными ориентирами, которые смогут пройти проверку на прочность, отметил президент. В этом важнейший залог и гарантия суверенитета России, подчеркнул он.