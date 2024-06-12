Москва, 12 июня, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин, выступая в Кремле в День России, назвал науку базой для решения многих масштабных задач, которые сегодня стоят перед страной.

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В Кремле прошло вручение государствненных премий за 2023 год деятелям науки и культуры и участникам благотворительной деятельности, а также награждение Героев Труда.

«Сегодня на ответственном, рубежном этапе именно наука, её новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в стране нескольких тысяч в год увеличилось количество сложнейших медицинский операций. Это произошло благодаря труду и врачебному дару сегодняшних лауреатов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 12 июня подписал указы о присуждении государственных премий деятелям науки и культуры и участникам благотворительной деятельности.

Президент присудил государственные премии в сфере науки и технологий президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, научному руководителю НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля Евгению Адамову, советнику генгоскорпорации «Росатом» Владимиру Асмолову.

Директор НМИЦ ТИО им. академика В. И. Шумакова 2024 Сергей Готье, президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутии, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства Марина Мининой получили госпремии за разработки в области трансплантологии жизненно важных органов.

Кроме того, президент наградил главу лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Петра Чумакова за работу по изучению функций гена опухолевого супрессора госнаграду присудили.

На заседании по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся 29 мая, Путин заявил о важности для России технологического суверенитета как основы для роста экономики страны. Технологический суверенитет помогает реализовать одну из важнейших задач — экономическую устойчивость. Стране нужны современные, квалифицированные кадры, необходимо широкое использование новаторских цифровых решений.