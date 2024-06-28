Москва, 28 июня, 2024, 15:08 — ИА Регнум. В период с 22 по 28 июня 56 украинских военных сдались в плен, сообщил 28 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих», — заявил генерал-лейтенант.

Ранее, 14 июня, Министерство обороны сообщило, что за неделю 46 украинских военных сдались в плен. До этого, 7 июня, Минобороны сообщило о 27 сдавшихся в плен.

Президент Владимир Путин 5 июня сообщил, что в плен сдались 6465 военнослужащих ВСУ. Российский лидер добавил, что соотношение безвозвратных потерь России и Украины составляет примерно один к пяти.

В Россию 26 июня вернулись 90 российских военных, находившихся в плену ВСУ. Самолёт Ил-76 доставил российских военных в Москву. Военнослужащих освободили из плена при посредническом участии гуманитарного характера ОАЭ. Взамен Киеву передали 90 военнопленных ВСУ.