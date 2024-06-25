Москва, 26 июня, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами возвращения 90 российских военных из украинского плена на Родину опубликовало 25 июня Министерство обороны России.

Кадр из видео

Ранее ведомство сообщило, что в рамках переговоров удалось вернуть в РФ 90 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен Москва передала Киеву 90 военнослужащих ВСУ, которые попали в плен Вооружённым силам России.

На кадрах можно увидеть, как освобождённые российские бойцы располагаются в автобусе. Некоторые военные передали привет своим родным и близким. Они также заявили о своей радости по поводу возвращения из плена.

Часть бойцов решила по телефону сообщить своим семьям о прибытии на Родину. Освобождённых военнослужащих направят на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня уполномоченный о правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что между Россией и Украиной состоялись уже более 40 обменов военнопленными. При этом она отметила, что диалог по этому вопросу проходит сложно, однако Минобороны РФ и ФСБ предпринимают все усилия, чтобы указанный процесс продолжался.

Москалькова также напомнила, что она опубликовала список из 430 украинских военнопленных, которых Москва готова обменять на российских солдат.