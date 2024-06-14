Москва, 14 июня, 2024, 16:13 — ИА Регнум. В течение недели 46 украинских военных сдались в плен, заявил 14 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих», — заявил генерал-лейтенант.

Ранее 7 июня Минобороны сообщило о 27 сдавшихся в плен бойцах ВСУ.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств 5 июня сообщил, что в плен сдались 6465 военнослужащих ВСУ. Глава государства добавил, что соотношение безвозвратных потерь России и Украины составляет примерно один к пяти.

Как стало известно 10 июня, украинский военный на плоту, сделанном из пустых пластиковых бутылок, переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен. Перед этим он предварительно связался с российскими военными.