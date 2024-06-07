Москва, 7 июня, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Российские военные за неделю взяли в плен 27 украинских военнослужащих. Об этом 7 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын / РИА Новости

«В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — сказал он.

Генерал добавил, что средства ПВО в течение недели сбили два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, а беспилотный летательный аппарат «Ланцет» поразил украинский штурмовик Су-25.

Кроме того, были сбиты 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три ракеты ЗРК Patriot производства США, три противокорабельные ракеты «Нептун», 93 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 424 беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 военнослужащих ВСУ. Он отметил, что соотношение безвозвратных потерь России и Украины аналогично и также составляет примерно один к пяти.

31 мая с контролируемой киевским режимом территории возвратили 75 военнослужащих Вооружённых сил России, которым там грозила смертельная опасность. В Минобороны заявили, что Киеву взамен передали 75 военнопленных украинской армии.