* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Блогера Илью Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Решение 28 июня вынес Тверской суд Москвы.

varlamov/YOUTUBE

Мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, блогер в марте 2023 года разместил на YouTube-канале «Варламов» видеозапись, в которой содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта Минюст внёс Варламова в список физических лиц — иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти. В Минюсте также отметили, что он получал поддержку от иностранных источников.

В середине мая Варламов подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, пытаясь оспорить решение Минюста. На заседании 2 июня суд отказался удовлетворить иск блогера и оставил его в списке физических лиц ― иноагентов.

В августе 2023 года Мещанский суд Москвы обязал Варламова выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение правил маркировки иностранного агента. Дело возбудили по заявлению Роскомнадзора, выявившего нарушение при публикации постов в Telegram.

Ещё один штраф за аналогичное нарушение блогеру назначили в декабре прошлого года. Его обязали выплатить 50 тысяч рублей.

30 мая Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении блогера, составленный по статье о дискредитации российской армии.