* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 марта, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), 23 марта сообщили в пресс-службе Минюста.

Okras Илья Варламов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В ведомстве отметили, что указанные лица распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов российской власти. Кроме того, Варламов* получал поддержку от иностранных источников, а Чиков* создавал и распространял информационные материалы иноагентов.

Минюст также включил в указанный список еще трех человек и одну организацию. Так, Светлана Лада-Русь (Пеунова) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) призывала к борьбе с действующей властью в России, а также формировала «негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». Она находится за границей и объявлена в федеральный и международный розыск.

В реестре иноагентов также оказались казанский политолог Руслан Айсин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналист Богдан Бакалейко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и объединение «Парни Плюс/Парни+» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Последнее занималось пропагандой ЛГБТ, что противоречит политике России по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте блогера Максима Каца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Такая мера избрана за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил России.