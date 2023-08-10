* Варламова — запрещённая в России организация

Москва, 10 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Блогер Илья Варламов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение правил маркировки иностранного агента. Такое решение принял 10 августа Мещанский суд Москвы.

Александр Натрускин/РИА Новости Блогер Илья Варламов

«Признать Варламова виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — процитировало заявление судьи ТАСС. В суде на момент оглашения решения представителей блогера не было.

Дело возбудили по заявлению Роскомнадзора, выявившего нарушение блогером правил маркировки при публикации постов в Telegram.

Штраф он должен выплатить за нарушение статьи КоАП РФ о производстве и распространении иностранным агентом материалов без указания на то, что они произведены, распространены иноагентом или касаются деятельности иноагента (часть 4 статьи 19.34).

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта Минюст внёс Варламова в список физических лиц — иностранных агентов. Он распространял, пояснили в ведомстве, недостоверную информацию о решениях и политике органов власти. В Минюсте также отметили, что он получал поддержку от иностранных источников.

В середине мая он подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, пытаясь оспорить решение Минюста. На заседании 2 июня суд отказался удовлетворить иск блогера.