* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 декабря, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы назначил блогеру Илье Варламову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили 26 декабря в пресс-службе суда.

Митя Алешковский

Варламова признали виновным по статье 19.34 КоАП РФ о производстве и распространении иностранным агентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иноагентом.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта Минюст признал Варламова иноагентом за распространение недостоверной информации о решениях и политике органов государственной власти. Также в ведомстве отметили, что Варламов получал поддержку от иностранных источников.

Блогер 16 мая оспорил это решение в Замоскворецком суде Москвы. Суд на заседании 2 июня удовлетворить иск Варламова отказался.

Мещанский суд Москвы 10 августа обязал Варламова выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах — блогер не проставил необходимую маркировку.