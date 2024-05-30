* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 мая, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы 30 мая зарегистрировал протокол в отношении блогера Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), составленный по статье о дискредитации российской армии. Информацию по делу опубликовали на сайте московских судов общей юрисдикции.

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Протокол направила Тверская межрайонная прокуратура Центрального административного округа Москвы. Его составили на основании части 1 статьи 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Блогеру грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Сообщается, что дело передали судье. Дату заседания по делу пока не назначили.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России внёс Варламова в реестр иноагентов в марте 2023 года. Ведомство установило, что он получал помощь из-за рубежа, а также распространял ложную информацию о действиях российских властей.

Варламова дважды штрафовали за то, что он публиковал в Сети материалы, не указывая, что является иностранным агентом. В августе прошлого года суд приговорил его к штрафу в размере 30 тыс. рублей. В декабре блогера оштрафовали за такое же нарушение на 50 тыс. рублей.