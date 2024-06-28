Москва, 28 июня, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Следствие уведомляло мужа блогерши Елены Блиновской Алексея, фигуранта уголовного дела о неуплате налогов, о том, что его объявили в розыск, сообщила 28 июня его адвокат Юлия Новичкова.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

«Нас уведомляло следствие о том, что он в розыске», — заявила Новичкова.

Она отметила, что, вероятно, объявление в розыск не связано с мерой пресечения, сообщило агентство «РИА Новости».

Супруги Блиновские — фигуранты возбуждённого в 2023 году уголовного дела о неуплате налогов. Блиновскую задержали 27 апреля прошлого года.

По версии следствия, семейная пара скрывала информацию о доходах и не выплатила налоги на сумму 918 млн рублей. Блогерша сейчас находится в СИЗО, куда её поместили по решению суда до 26 июля.

Блиновский весной этого года подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения спецоперации. Силовики начали проверку на законность его контракта.

В мае СМИ сообщили, что он покинул воинскую часть в Донецке. Эту информацию опроверг ИА Регнум его отец Владимир, заявив, что Алексей до сих пор находится в зоне СВО.

МВД 28 июня объявило Блиновского в розыск по статье Уголовного кодекса.