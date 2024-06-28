Белгород, 28 июня, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотников. Украинский дрон уничтожили. Об этом 28 июня сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 9:45 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня силы ВО и средства радиоэлектронной борьбы обезвредили девять дронов-камикадзе ВСУ в Смоленской области. Как уточнил глава региона Василий Анохин, их нейтрализовали над территорией Починковского района. Беспилотники направлялись к объекту Вооружённых сил (ВС) РФ. По его словам, при падении фрагментов дронов никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать разрушений инфраструктуры.

27 июня украинский дрон-камикадзе атаковал город Грайворон в Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Он получил осколочные ранения плеча и предплечья. Ещё один дрон ударил по селу Берёзовка Борисовского района. Из-за этого повредило кровлю одного частного дома.

Кроме того, ВСУ направили свои дроны на посёлок Казачок и село Демидовку в Белгородской области. Из-за ударов в Казачке вспыхнул пожар, уничтоживший несколько хозпостроек, а в Демидовке оказались повреждены ворота гаража и остекление соседнего дома.

В ночь с 27 на 28 июня над Трубчевским районом Брянской области российские военные сбили три беспилотника ВСУ.