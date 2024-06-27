Белгород, 27 июня, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Беспилотники вооружённых сил Украины вечером 27 июня атаковали два населённых пункта в Белгородской области. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под очередную атаку дронов попали несколько населённых пунктов Белгородской области. Пострадавших нет», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Он уточнил: украинские войска с помощью FPV-дрона атаковали частное домовладение в посёлке Казачок в Грайворонском городском округе, в результате чего произошёл пожар, уничтоживший несколько хозпостроек.

При сбросе БПЛА взрывного устройства возле частного дома в Демидовке повреждения получили ворота города и остекление соседнего дома.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня Вооружённые силы Украины атаковали Грайворон двумя беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки пострадал один мирный житель. По словам Гладкова, мужчину с осколочными ранениями доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, откуда направили в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

В ночь на четверг, по данным Министерства обороны России, средства противовоздушной обороны перехватили в небе над Московской, Белгородской и Тверской областями семь украинских беспилотников.