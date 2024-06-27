Грайворон, Белгородская область, 27 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Грайворона в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил 27 июня губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Город Грайворон атакован двумя БПЛА. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал один мирный житель», — написал глава области.

Он уточнил, что у мужчины осколочные ранения плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавшего направят в городскую больницу №2 Белгорода, отметил Гладков. По его словам, после детонации другого беспилотника на проезжей части в одном коммерческом объекте выбило окна.

Губернатор добавил, что дрон также атаковал село Берёзовка Борисовского района. Там повредило кровлю одного частного дома.

Оперативные службы прибыли на места происшествия. Информацию о последствиях уточняют.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня ВСУ при помощи беспилотника атаковали парковку Грайворонской ЦРБ. По информации главы области, в результате взрыва пострадала супружеская пара. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытую черепно-мозговую травму. Бригады скорой доставили пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.

24 июня ВСУ с самого утра обстреливали Грайворон. В результате первого обстрела пострадали трое жителей. Две женщины находились в состоянии средней степени тяжести, сообщал Гладков. Ещё один пострадавший, 19-летний молодой человек, получил осколочные ранения ног. Повреждения получили шесть частных домовладений и два гаража.

Позднее в результате второго обстрела без света остались сёла Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и хутор Тополи. Кроме того, пострадали пятеро мирных жителей, одному из которых потребовалась операция.