Брянск, 28 июня, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 28 июня уничтожили в небе над Брянской областью три беспилотный летательных аппарата самолётного типа ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что силы ПВО Минобороны России уничтожили три вражеских беспилотника над Трубчевским районом. В результате падения обломков никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.