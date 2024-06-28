Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над территорией Брянской области
Брянск, 28 июня, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 28 июня уничтожили в небе над Брянской областью три беспилотный летательных аппарата самолётного типа ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обломки БПЛА
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что силы ПВО Минобороны России уничтожили три вражеских беспилотника над Трубчевским районом. В результате падения обломков никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.