Смоленск, 28 июня, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили девять дронов-камикадзе ВСУ в Смоленской области, сообщил 28 июня глава региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

Губернатор уточнил, что их нейтрализовали над территорией Починковского района. Беспилотники направлялись к объекту Вооружённых сил (ВС) РФ.

«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал он в своём Telegram-канале.

Анохин отметил, что при падении фрагментов дронов никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать разрушений инфраструктуры. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Глава региона призвал жителей не снимать на видео работу российских военных, а также не распространять такие ролики в Сети.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня украинский дрон-камикадзе атаковал город Грайворон в Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Он получил осколочные ранения плеча и предплечья. Ещё один дрон ударил по селу Берёзовка Борисовского района. Из-за этого повредило кровлю одного частного дома.

Кроме того, ВСУ направили свои дроны на посёлок Казачок и село Демидовку в Белгородской области. Из-за ударов в Казачке вспыхнул пожар, уничтоживший несколько хозпостроек, а в Демидовке оказались повреждены ворота гаража и остекление соседнего дома.

В ночь с 27 на 28 июня над Трубчевским районом Брянской области российские военные сбили три беспилотника ВСУ.