Москва, 28 июня, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Министерство обороны России зафиксировало рост интенсивности полётов американских стратегических беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM RQ-4B Global Hawk

«В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря», — сообщили в ведомстве.

Речь идёт об американских дронах, осуществляющих разведку и сбор данных для наведения поставляемого Вооружённым силам Украины высокоточного оружия для нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации. Возросшая интенсивность полётов БПЛА свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран Североатлантического альянса в конфликт на Украине, добавили в Минобороны.

Кроме того, полёты американских беспилотников существенно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что создаёт повышенные риски прямой конфронтации НАТО с РФ.

«Ответственность за это будут нести страны НАТО», — говорится в заявлении.

Отмечается, что глава Министерства обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооружённых сил РФ принять меры оперативного реагирования на провокации.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Вооружённые силы Украины атаковали Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре воздушные цели, одна боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, что привело к жертвам среди мирных жителей. В результате террористической атаки на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, ещё 153 пострадали.

В Министерстве обороны России заявили об ответственности Соединённых Штатов за обстрел Севастополя, поскольку полётные задания в ATACMS, поставляемые Киеву Вашингтоном, вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.

В середине марта 2023 года в акватории Чёрного моря упал американских разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что поднятые на перехват российские истребители не вступали в контакт с дроном — в ходе полёта беспилотник стал резко маневрировать, а затем потерял управление и рухнул в море.