Минобороны: истребители не применяли вооружение против американского беспилотника

Москва, , 21:43 — REGNUM Утром 14 марта в районе Крымского полуострова зафиксирован полет американского беспилотника в направлении государственной границы России, заявили в Минобороны.

Беспилотник Mil.ru

Беспилотник летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.

После обнаружения БПЛА в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования БПЛА перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью.

Истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником, добавили в Минобороны.

Ранее 14 марта представители европейского командования Вооруженных сил США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Беспилотник упал в нейтральных водах.

В американской администрации в свою очередь сообщили, что президента США Джозефа Байдена проинформировали о происшествии. Представители командования ВС США в Европе обвинили в инциденте российскую сторону. Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдеп, где ему намерены заявить о «резком неудовлетворении».