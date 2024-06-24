Минск, 24 июня, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Москва и Минск будут противодействовать попыткам группы стран во главе с США навязать своё доминирование в мировой политике, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел России и Белорусии Сергея Лаврова и Сергея Алейника.

Официальное интернет-представительство президента России

«Стороны намерены и далее противодействовать навязыванию <…> «порядка», представляющего собой попытку группы стран во главе с США безраздельно доминировать в мировой политике, экономике и финансах, в том числе силовыми методами», — указано в тексте документа.

Страны призвали другие государства противостоять подходам Запада, ведущим к конфронтации и разрушению глобальной экономической безопасности. Москва и Минск выступают за продвижение в ООН инициатив, которые позволят противостоять санкциям, как способу политического шантажа.

В документе отмечается, что Россия и Белоруссия будут стремиться совершенствовать механизмы противодействия новым угрозам безопасности стран СНГ.

Отдельно подчёркивается, что две страны выступают против реабилитации и героизации фашизма и нацистских преступников и будут продолжать расследование геноцида мирного населения.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнёрства и союзничества, учитывая договорённости, достигнутые на переговорах 24 мая в Минске.

Визит Путина в Минск в мае длился 25 часов, из них он 14 часов общался с Лукашенко. Они провели переговоры в узком и расширенном форматах, в том числе белорусский лидер свозил российского коллегу в деревню на неформальный ужин. Путин в ходе визита пригласил Лукашенко в гости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Лукашенко прошли очень хорошо. Он также отметил, что президент России в первый день своего визита в Минск общался с главой Белоруссии до трёх часов ночи.