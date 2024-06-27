Москва, 27 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Слова председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина, который назвал Госдуму «государственной дурой», оскорбительны для российского народа. Об этом 27 июня заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова процитировала пресс-служба ГД в официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — заявил Володин.

Как сообщало ИА Регнум, Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума 27 июня указал на необходимость изменить в стране миграционную политику. По его мнению, её нужно обновить, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы.

Во время своего выступления Бастрыкин вступил в диалог с депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли депутаты принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются.

Тогда глава следственного ведомства сказал, что ему хотелось бы узнать, когда «государственная дура» примет хорошие законы. В беседе с «Газетой.Ru» Авксеньева заявила, что разделяет недовольство Бастрыкина по поводу не принятия законов о мигрантах. По её словам, глава ведомства процитировал просьбы людей.

Глава «Русской общины» Андрей Ткачук 22 июня заявил ИА Регнум, что о проблемах в России с мигрантами известно всем, но они никак не решаются. По словам эксперта, все призванные ужесточить миграционную политику в стране законопроекты так и не прошли через Государственную думу.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в беседе с ИА Регнумвыразил согласие с призывом Бастрыкина. Он заявил, что в России нужно пересматривать политику в отношении миграционных потоков. Он подчеркнул, что нельзя полностью их перекрывать нельзя, однако необходимо взять под жёсткий контроль, поскольку общественная безопасность имеет первостепенное значение.

Эксперт добавил, что России следует проводить работу по замещению мигрантов гражданами страны. Для этого необходимо создать соответствующие экономические условия.