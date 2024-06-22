Глава «Русской общины» заявил, что миграционные проблемы в РФ не решаются
Глава «Русской общины» о мигрантах: все всё знают, но никто ничего не делает
Москва, 22 июня, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Все знают о проблемах с мигрантами в России, но эти проблемы не решаются, заявил в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой глава «Русской общины» Андрей Ткачук.
Ахмедова отметила, что Совет по правам человека (СПЧ) поднял вопрос о неконтролируемой миграции три года назад, когда эта тема ещё не обсуждалась так широко.
«Все эти законопроекты, которые должны ужесточить миграционную политику, так и не прошли через Госдуму. Все знают, как надо, но никто ничего не делает», — ответил Ткачук.
На замечание собеседницы о том, что определённые функции должно выполнять только государство, глава «Русской общины» в качестве ответа привёл пример, что если к ребёнку на детской площадке начнёт приставать педофил, то родитель не будет звать представителей государства, а будет защищать своего ребёнка сам.
Как передавало ИА Регнум, в интервью Марине Ахмедовой Ткачук также заявил, что организация защищает и представителей других национальностей, если они попали в беду и просят о помощи, в частности, один такой случай был связан с детьми-башкирами.
Прокуратура, полиция и местная администрация в подмосковном Раменском не противодействуют нелегальной торговле, и «Русская община» стремится принудить их к выполнению своих обязанностей, рассказал также глава «Русской общины».
2 апреля президент Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.
Глава государства подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом.
В июне глава СПЧ Валерий Фадеев призвал прекратить практику покупки гражданства России. Совет провёл специальное заседание по вопросу обеспечения прав граждан РФ при реализации миграционной политики. Профильные структуры близки к тому, чтобы концептуально оформить новую миграционную политику России, почти по всем вопросам достигнут консенсус, сказал Фадеев.