Москва, 22 июня, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Все знают о проблемах с мигрантами в России, но эти проблемы не решаются, заявил в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой глава «Русской общины» Андрей Ткачук.

Иван Шилов ИА Регнум

Ахмедова отметила, что Совет по правам человека (СПЧ) поднял вопрос о неконтролируемой миграции три года назад, когда эта тема ещё не обсуждалась так широко.

«Все эти законопроекты, которые должны ужесточить миграционную политику, так и не прошли через Госдуму. Все знают, как надо, но никто ничего не делает», — ответил Ткачук.

На замечание собеседницы о том, что определённые функции должно выполнять только государство, глава «Русской общины» в качестве ответа привёл пример, что если к ребёнку на детской площадке начнёт приставать педофил, то родитель не будет звать представителей государства, а будет защищать своего ребёнка сам.

Как передавало ИА Регнум, в интервью Марине Ахмедовой Ткачук также заявил, что организация защищает и представителей других национальностей, если они попали в беду и просят о помощи, в частности, один такой случай был связан с детьми-башкирами.

Прокуратура, полиция и местная администрация в подмосковном Раменском не противодействуют нелегальной торговле, и «Русская община» стремится принудить их к выполнению своих обязанностей, рассказал также глава «Русской общины».

2 апреля президент Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом.

В июне глава СПЧ Валерий Фадеев призвал прекратить практику покупки гражданства России. Совет провёл специальное заседание по вопросу обеспечения прав граждан РФ при реализации миграционной политики. Профильные структуры близки к тому, чтобы концептуально оформить новую миграционную политику России, почти по всем вопросам достигнут консенсус, сказал Фадеев.